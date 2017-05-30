Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Statoil

2017-05-30 12:00 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 30 мая принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.

Как передает Oxu.Az, глава государства подчеркнул, что Азербайджан долгие годы успешно сотрудничает с компанией Statoil.

В свою очередь Ларс Кристиан сказал, что компания Statoil осуществляет успешное сотрудничество с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и выразил большое удовлетворение участием компании в проекте «Азери-Чыраг-Гюнешли».

На встрече также состоялся обмен мнениями по поводу перспектив сотрудничества между Азербайджаном и компанией Statoil.

A.M.

