Массовое побоище на бейсбольном матче в США – ВИДЕО

2017-05-30 12:06 | www.oxu.az | 3

В ходе матча бейсбольных команд San Francisco Giants и Washington Nationals в США произошла массовая потасовка между спортсменами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The New York Times.

Драку развязал бьющий вашингтонской команды Брайс Харпер, в бедро которого своим броском попал питчер противоположного коллектива Хантер Стрикленд.

На кадрах видно, как разозленный попаданием Харпер отбрасывает в сторону снаряжение и бежит в сторону Стрикленда, после чего бейсболисты начинают обмениваться ударами по лицу. Несколько секунд спустя спортсмены обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая потасовка.

Матч продолжился после того, как игроков удалось успокоить. Победителем встречи стали бейсболисты Washington Nationals, которые выиграли со счетом 3:0.

C.C.