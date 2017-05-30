ЕБРР предлагает Азербайджану создать Агентство по работе с зарубежными инвесторами

2017-05-30 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предлагает Азербайджану создать централизованное Агентство по работе с зарубежными инвесторами, сказала во вторник в Баку глава местного представительства ЕБРР Ивана Дуарте на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По ее словам, такое агентство могло бы в том числе предоставлять юридическую и консалтинговую помощь инвесторам.



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