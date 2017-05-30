Число жертв прошедшего в Москве урагана достигло 16 – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-05-30 12:10 | www.oxu.az | 3

Число жертв прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье урагана увеличилось до 16 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, данные о гибели 11 человек в Москве и трех в Московской области привели в Следственном комитете.

Точное число пострадавших и нанесенный стихией ущерб уточняется. Известно, что среди жертв стихии есть один несовершеннолетний.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщали, что в результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве и предместьях города во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В разных концах города стихия уничтожала деревья, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Ураган также задел крышу Сенатского дворца Кремля

30.05.2017 (22:10)

Ураган снес часть кровли с Сенаткого дворца в Кремле. Очевидцы сняли последствия инцидента на видео.

Как передает Oxu.Az, на кадрах видно, что металлические листы буквально повисли на крыше здания.

В настоящее время экстренные службы устраняют последствия.

Обрушившийся в понедельник 29 мая на столицу ураган стал самым смертоносным за последние сто лет. По последним данным, жертвами стихии стали 11 человек. Более 100 человек пострадали.

В Москве наблюдаются повреждения объектов инфраструктуры и сотни поваленных деревьев.

Информация об инцидентах уточняется.

20:10

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«За медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети», - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. «Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

18:57

Шесть человек стали жертвами урагана в Москве в понедельник.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибло пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице. Пожилой мужчина … скончался на месте», — сказала Иванова.

С.Б.

