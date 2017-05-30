Минобороны ищет работников

2017-05-30 12:23 | www.oxu.az | 3

Объявлен прием кандидатов на «Курсы подготовки офицеров запаса» и «Курсы подготовки прапорщиков (мичманов)», которые пройдут в учебно-подготовительном центре Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, также названы условия приема.

На «Курсы подготовки офицеров запаса» принимают граждан Азербайджана с высшим образованием в возрасте до 28 лет, прошедших действительную военную службу.

Кандидаты на прием привлекаются к тестовым заданиям по общим дисциплинам и к экзамену по физической подготовке.

На организуемые в учебно-подготовительном центре Вооруженных сил Азербайджанской Республики «Курсы подготовки прапорщиков (мичманов)» будут принимать граждан Азербайджана со средним полным образованием, в возрасте до 28 лет, прошедших действительную военную службу.

Кандидаты, обратившиеся по поводу приема, привлекаются к тестовым заданиям по общим дисциплинам и к экзамену по физической подготовке.

A.M.

