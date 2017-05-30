На территории Азербайджана будут дожди, град, подует сильный ветер

2017-05-30 12:39 | www.apa.az | 3

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17°, днем 24-29° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 мая комфортная температура благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей, однако 1 июня порывистый ветер хазри вызовет беспокойство у некоторых людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром местами будет туман. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, возможно, выпадет град. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 15-20° тепла.

31 мая начиная с полудня на территории страны погода будет нестабильной, местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Возможно, выпадет град. Подует порывистый западный ветер. Уровень воды в реках повысится. Нестабильная погода продлится до вечера 3 июня.