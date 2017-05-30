Умер бывший диктатор

2017-05-30 12:28 | www.oxu.az | 3

Панамские власти объявили о смерти бывшего диктатора Панамы Мануэля Норьега, которого в 1989 году сместили американские военные.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на bbc.com, 83-летний бывший лидер страны находился в заключении в Панаме, где он был осужден за преступления, совершенные во время своего правления, в том числе убийства своих политических оппонентов, коррупцию и злоупотребление властью.

Как сообщает агентство Франс пресс, недавно он перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Экс-диктатор, пришедший в Панаме к власти в 1983 году, сначала считался союзником США, но к концу 1980-х годов превратил свою небольшую страну в перевалочный пункт для колумбийского кокаина.

В декабре 1989 в ходе операции Just Cause («Правое дело») Норьега был арестован в Панаме американскими военными, вывезен в США и через три года приговорен во Флориде к 30 годам заключения за участие в наркоторговле.

В 2008 Норьега был досрочно освобожден, но оставался в тюрьме в ожидании экстрадиции во Францию. В 1999 году французский суд заочно приговорил его еще к 10 годам и денежному штрафу за торговлю наркотиками и отмывание 3 млн долларов путем покупки недвижимости в Париже.

В 2011 году после нового рассмотрения дела французским судом, Норьега был экстрадирован в Панаму.

Панамский суд еще в 1995 году заочно признал его виновным в политических убийствах и приговорил к 20 годам тюрьмы.

А.М.