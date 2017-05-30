Азербайджанская ведущая вышла замуж за итальянского повара – ФОТО

2017-05-30 12:34 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская ведущая Севда Гюльахмедова вышла замуж за гражданина Италии Джованни Таволаро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на свадебной церемонии, прошедшей в одном из известных отелей Баку, приняли участие члены семьи и близкие пары.

Отметим, что С.Гюльахмедова работала диджеем на станциях «Antenn FM», «ANS ÇM», «Avto FM». Сейчас работает на станции «Media FM». У ведущей есть сын от первого брака.

Дж.Таволаро работает поваром в одном из бакинских отелей.

A.C.

