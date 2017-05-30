В Азербайджане установится нестабильная погода

2017-05-30 12:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи проникновением воздушных масс с севера в Азербайджане установится нестабильная погода, сообщил во вторник Trend главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По слова главного гидролога, по этой причине с завтрашнего вечера по 1 июня в Азербайджане будет наблюдаться ветреная погода. «В эти дни в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра. В целом, в ближайшие 2-3 дня на территории страны не ожидается ухудшения погоды. Начиная с завтрашнего вечера, и первого июня в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер. Это обычная для Баку ветреная погода. В регионах тоже будет ветрено, но ветры будут сопровождаться дождями», - отметил Вердиев.

Асиф Вердиев добавил, что серьезных изменений температурного режима не ожидается.

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(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)