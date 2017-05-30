Huawei поможет вузам Азербайджана готовить специалистов в сфере ИКТ

2017-05-30 12:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с компанией Huawei запускает совместную программу Seeds for the Future, говорится во вторник в сообщении министерства.

По данным ведомства, программа направлена на повышение квалификации студентов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В рамках программы будет отобрано 10 студентов, которым предоставят право посетить главный офис Huawei расположенный в городе Шэньчжэнь, где они смогут ознакомиться с самыми последними технологическими достижениями компании и пройти курсы обучения в сфере ИКТ.

Целью Huawei является повышение квалификации азербайджанских студентов и реализация совместных обучающих программ с местными вузами.

Обучение позволит студентам подготовиться к работе в области сетевых и информационных технологий, а также продолжить образование по другим техническим специальностям.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev