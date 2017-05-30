В Азербайджане может быть продлен мораторий на проверки бизнеса

2017-05-30 12:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается возможность продления моратория на проверки предпринимательской деятельности, сказал во вторник в Баку заместитель министра экономики Сахиль Бабаев в ходе конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации", отвечая на вопросы предпринимателей.

По его словам, на данный момент окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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