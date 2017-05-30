В связи с ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО-1

2017-05-30 12:50 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Сабаилском РУП, по факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие продолжается.

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11:17

В Баку полицейский автомобиль столкнулся с легковым.

Как сообщает АПА, авария произошла в поселке Байыл перед заправочной станцией SOCAR. Автомобиль Fiat Doblo Сабаильского РУП столкнулся с автомобилем Porshe.

В Сабаилском РУП АПА сообщили, что в результате аварии погиб один полицейский, еще несколько человек получили ранения.

По факту ведется расследование.