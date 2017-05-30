Тела 4 человек нашли в гробу польского генерала, погибшего под Смоленском

2017-05-30 12:54 | www.apa.az | 4

При эксгумации польского генерала Влодзимежа Потащиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли останки четырех человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом журналистам подтвердила дочь погибшего генерала Александра.

«В гробу генерала Потащиньского следователи обнаружили останки его и четырех других жертв катастрофы под Смоленском», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Польши пообещала вскоре выступить с заявлением на эту тему. На момент гибели генерал Потащиньский был командующим специальными войсками Вооруженных сил Польши.

Ранее при эксгумации генерала Бронислава Квятковского, который занимал должность оперативного командующего Вооруженными силами Польши, обнаружили останки семи человек.

Эксгумацию проводят в рамках нового расследования причины крушения лайнера. Первыми в ноябре 2016 года эксгумировали останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще нескольких десятков человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.