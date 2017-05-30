В Баку будет дуть сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
2017-05-30 12:46 | www.oxu.az | 2
В связи с проникновением в Азербайджан воздушных масс с севера – с территории России, погодные условия будут нестабильными.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.
По его словам, в связи с этим с вечера 31 мая по 1 июня будет наблюдаться ветреная погода. Однако серьезных температурных изменений в упомянутый период не будет.
Отметим, что вчера в Москве произошел ураган, жертвами которого стали 14 человек.