В Баку будет дуть сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-05-30 12:46 | www.oxu.az | 2

В связи с проникновением в Азербайджан воздушных масс с севера – с территории России, погодные условия будут нестабильными.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил главный гидролог бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, в связи с этим с вечера 31 мая по 1 июня будет наблюдаться ветреная погода. Однако серьезных температурных изменений в упомянутый период не будет.

Отметим, что вчера в Москве произошел ураган, жертвами которого стали 14 человек.

З.Г.

