С азербайджанскими банками проводятся обсуждения по поводу проблемных кредитов

2017-05-30 12:54 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане начались обсуждения с банковским сообществом для внесудебного урегулирования вопросов проблемных кредитов».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал председатель Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку конференции «Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации».

По его словам, совместно с кредитными организациями рассматриваются возможности реструктуризации проблемных долгов вне процесса банкротства.

A.M.

