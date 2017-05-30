С азербайджанскими банками проводятся обсуждения по поводу проблемных кредитов
2017-05-30 12:54 | www.oxu.az | 4
«В Азербайджане начались обсуждения с банковским сообществом для внесудебного урегулирования вопросов проблемных кредитов».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал председатель Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку конференции «Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации».
По его словам, совместно с кредитными организациями рассматриваются возможности реструктуризации проблемных долгов вне процесса банкротства.