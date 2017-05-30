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В Баку полицейский автомобиль столкнулся с Porsche: Есть погибший – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-30 13:00 | www.oxu.az | 3

Названо имя полицейского, погибшего в результате сегодняшнего ДТП в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, погибшим водителем автомобиля Fiat Doblo, принадлежавшего пост-патрульной службе, был 25-летний сотрудник полиции Эмиль Зейналлы.

Сообщается, что в автомобиль Fiat Doblo, управляемый Э.Зейналлы, сзади на высокой скорости врезался Porsche. От силы удара сотрудник полиции вылетел наружу, разбив лобовое стекло, и упал на дорогу.

После аварии водитель Porsche был отправлен в больницу.

11:27

В Баку произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Баилово Сабаильского района столицы перед автозаправочной станцией.

Автомобиль Fiat Doblo, принадлежащий Управлению полиции Сабаильского района, столкнулся с Porsche.

Как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района, в результате аварии погиб сотрудник полиции, еще несколько человек ранены.

По факту ведется расследование.

Видео аварии выложил на своей странице пользователь Facebook по имени Орхан Мамедли.

Э.А.

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