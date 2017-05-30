Министерство культуры и туризма обратилось к путешествующим гражданам

2017-05-30 13:01 | www.apa.az | 3

Министерство культуры и туризма обратилось к путешествующим гражданам. Как сообщили АПА-Экономикс в отделе по информации и связям с общественностью министерства, граждане, отправляющиеся в путешествие, должны требовать у туркомпаний ваучеры и договора.

«В связи с началом летнего сезона наблюдается рост в числе туристических визитов граждан Азербайджана за пределы и внутри страны. В связи с этим, доводим до внимания населения, чтобы при организации путешествий с туркомпаниями, они требовали туристический ваучер и заключение контракта с компанией в соответствии с требованиями статьи 9.1 закона «О туризме».

В случае возникновения проблем в связи с деятельностью туркомпаний и объектов размещения, граждане могут обратиться в Министерство культуры и туризма по телефону 147 или на электронный адрес: muraciet@mct.gov.az.