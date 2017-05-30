На выставке Caspian Oil"Gas-2017 примут участие 289 компаний

2017-05-30 13:15 | www.apa.az | 3

C 31 мая по 3 июня в Баку состоится крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 24-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil&Gas-2017).

Как передает АПА-Экономикс, на протяжении более двух десятков лет выставка представляет собой площадку для формирования надежных деловых контактов, заключения взаимовыгодных контрактов и успешной реализации проектов. Ежегодно выставку посещает свыше 10 тысяч местных и зарубежных специалистов. Высокий статус выставки подкрепляет участие в выставке Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Неоценимую поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают Министерство энергетики и Государственная нефтяная компания (SOCAR). Организаторами Caspian Oil&Gas выступают Iteca Caspian и ITE Group.

Bu il “Caspian Oil&Gas 2017” sərgi və konfransının VİP səviyyəli qonaqları arasında Robin Dunnigan, Enerji siyasəti üzrə katib köməkçisinin müavini, Energetika Bürosu (ABŞ), Joze Maria Botelho de Vaskonselos, Neft Naziri, Anqola, Yulian-Robert Tudoraçe, Energetika nazirinin müavini, Rumıniya və digər şirkətlərin yüksək rütbəli qonaqları iştirak edəcəklər.

Ежегодно на выставку и конференцию съезжаются высокопоставленные гости, которые принимают участие в церемонии открытия мероприятия. Так, среди VİP гостей выставки и конференции Caspian Oil&Gas-2017 заместитель государственного секретаря по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Робин Данниган, министр нефти Анголы Жозе Мария Ботельё де Васконселос, заместитель министра энергетики Румынии Жулиан-Роберт Тудораче и другие.

В этом году на выставке и конференции Caspian Oil&Gas соберутся 289 компании из 30 стран мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Польша, США, Япония и другие страны. Национальный павильон представляет Италия. Среди дебютантов, которые составляют 15% от общего количества участников, компании из Великобритании, Румынии, США и других стран. Местные компании составляют 26% от общего количества участников.

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров выставки, в который вошли ведущие компании Азербайджана и лидеры мировой нефтегазовой отрасли. Традиционно на протяжении многих лет, платиновым спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотым спонсором - BP, серебряным спонсором – Turkiye Petrolleri, среди бронзовых спонсоров компании: Azeri M-İ Drilling Fluids, AZFEN, Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Marine Services (CMS), Global Energy Azerbaijan, RussNeft, SIMONE Research Group, SOCAR Polymer, Tekfen Construction. Генеральным медиа-партнером выставки и конференции выступает Caspian Energy International Media Group. Caspian Oil&Gas поддерживается ведущими азербайджанскими и зарубежными информационными агентствами, журналами и отраслевыми изданиями.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформы и плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой к потреблению продукции. Большую площадь занимают компании предлагающие сырье для химической промышленности.

Традиционной площадкой для обсуждений актуальных тем нефтегазовой отрасли является международная конференция Caspian Oil&Gas, которая пройдет 1-2 июня. Собирая на одной дискуссионной площадке топ-менеджеров ведущих компаний, представителей отраслевых министерств, авторитетных отраслевых экспертов, нефтегазовый форум предоставляет возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам развития нефтегазовой отрасли. В конференции примут участие более 400 делегатов из 30 стран мира. Свыше 40 спикеров, среди которых ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний из разных стран мира выступят со своими докладами по ключевым вопросам добычи, управления и диверсификации транспортировки энергоресурсов. На конференции Caspian Oil&Gas, сопровождающей выставку, будут обсуждаться актуальные для региона вопросы. Темой пленарного заседания станет «Роль Азербайджана в мировой энергетике, общее положение ведущих проектов и стратегии их будущего развития». Затем планируется обсуждение таких актуальных для сегодняшних реалий тем как: «Планы ключевых игроков по разработке месторождений на суше и на море. Расширение международного сотрудничества в реализации нефтегазовых проектов», «Обзор развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в Азербайджане», «Диверсификация маршрутов транспортировки нефти и газа из Каспийского региона; Азербайджан как транспортно-логистический хаб Каспийского региона», «Использование передовых технологий для повышения коэффициента извлекаемости и производства нефти», «Эффективная роль цифровых технологий в подготовке кадровых сотрудников», «Обеспечение экологической и промышленной безопасности».

Среди докладчиков на конференции министр энергетики Натиг Алиев, заместитель министра энергетики Румынии Юлиан-Роберт Тудораче, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, региональный президент ВР Азербайджан-Грузия-Турция Гари Джонс, исполнительный директор Тurkish Petroleum Бесим Шишман, исполнительный вице-президент Statoil Ларс Кристиан Бачер, президент и исполнительный директор Zenith Energy Андреа Каттанео, вице-президент по Европе и Каспийскому региону Total Бернард Клемент и другие. В этом году постоянный участник и партнер выставки BP отмечает 25-летие сотрудничества с Азербайджаном. Этому юбилейному событию будет посвящено одно из заседаний конференции «BP –долгосрочный партнер Азербайджана в течение 25 лет».

Конференцию поддерживают 20 компаний-спонсоров. Так, генеральным спонсором конференции является SOCAR; золотыми спонсорами – BP и Petronas; серебряными спонсорами конференции являются Inpex, McDermott и Statoil, бронзовыми – Caspian Geophysical, Dentons, Fluor, Huawei, Microsoft, Nobel Upstream, Reflex Marine, Schlumberger, Siemens, TAP, Total, Yokogawa, Zenith Energy, Lamor Corporation.

В этом году впервые для участников выставки и делегатов конференции организована экскурсия на Бибиэйбатский промысел SOCAR – на первую в мире скважину, пробуренную промышленным способом. Организаторы не сомневаются, что поездка к истокам нефтяной промышленности оставит незабываемые впечатления.

Компания Iteca Caspian продолжает программу поддержки художественного искусства. Так, на выставке будут представлены ручные работы и картины из детского приюта «Умид Йери», благотворительной общественной негосударственной организации.

Самые последние новости с выставки и конференции Caspian Oil&Gas будут оперативно размещаться на официальных сайтах www.caspianoilgas.az и www.oilgasconference.az. Спонсором онлайн новостей является компания Global Energy Azerbaijan. К выставке и конференции выпущены ряд изданий, среди которых официальный каталог с подробным описанием участников выставки и их контактами, материалы конференции с биографией докладчиков и описанием деятельности участников. Также в этом году выйдут сразу 4 выпуска официальной газеты Caspian Oil&Gas, которые в очередной раз порадуют участников и посетителей интересными репортажами. Спонсором выставочных номеров газеты “Ежедневные новости: Caspian Oil&Gas 2017” является компании Azeri M-I Drilling Fluids и конференции Flour. Таким образом, выставка и конференция традиционно предоставят возможность подрядчикам пообщаться с заказчиками и коллегами, продемонстрировать технологии и услуги в действии, приобрести полезные деловые контакты, а также принесут с собой поток новой информации и технологий, расширяя возможности для международного сотрудничества в нефтегазовой области.

На одной площадке с Caspian Oil&Gas 31 мая по 3 июня пройдет 7-я Каспийская международная выставка «Энергетика и альтернативная энергия» Caspian Power-2017 - единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики. Официальную поддержку выставке оказывает Министерство энергетики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

В этом году в выставке Caspian Power принимают участие ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Турции. Спонсором выставки является компания STP. Экспозиция выставки представляет производство кабелей, электрооборудование, лабораторное оборудование, разнообразную кабельную-проводниковую продукцию, автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, Теплотехническое оборудование, трансформаторы, изоляторы, генераторы многое другое. Таким образом, выставка Caspian Power 2017 предоставляет уникальную возможность встретиться с ведущими представителями электроэнергетической промышленности, получить информацию о новейших технологических разработках и стратегиях развития электроэнергетики, а также расширить и установить новые эффективные и взаимовыгодные контакты и заключить перспективные контракты.

Организаторами выставки и конференции Caspian Oil&Gas и выставки Caspian Power являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian. К работе привлечены офисы ITE Group – ITE London, ITE Moscow (Россия), EUF (Турция), GIMA (Германия), ITE China (КНР), Caspian Event Management (ОАЭ), ITE Poland и ITE Malaysia активно привлекающие международные компании к участию в азербайджанской выставке. Выставка Caspian Oil&Gas имеет знак качества международного выставочного сообщества UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии). Знак «Одобрено UFI» свидетельствует о соответствии выставок всем международным стандартам. Среди партнеров Iteca Caspian 2017 года - туроператор «Premier Tour», официальные гостиницы Hyatt Regency и Qafqaz Point Hotel, официальный застройщик AzExpoMontage.