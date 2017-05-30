НАТО не будет размещать свои силы в черноморских портах Грузии

2017-05-30 13:26 | www.apa.az | 3

НАТО планирует обеспечить безопасность в Черном море силами укомплектованной в Румынии многонациональной бригады.

Как сообщает АПА, об этом грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявил заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

По его словам, бригада в Румынии состоит из военных подразделений только стран Североатлантического Альянса.

«На этом этапе мы не планируем размещать силы НАТО в черноморских портах Грузии», - отметил Роуз Геттемюллер.