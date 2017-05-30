Криштиану Роналду младший забил гол в стиле отца – ВИДЕО

2017-05-30 13:29 | www.oxu.az | 3

«На детях гениев природа отдыхает» – всем известная поговорка, которая и вправду частенько находит своё отображение в реальной жизни.

Oxu.Az передает об этом со сслыкой на 1news.az.

Однако к случаю Криштиану Роналду и его сына, это распространённое убеждение применить едва ли можно. Во всяком случае, пока всё говорит о том, что Роналду младший стремительно и успешно идёт по стопам отца.

Одним из ярких примеров тому является его вчерашний гол во время матча между детскими командами. Маленький Криштиану во время штрафного встал в стойку в стиле своего знаменитого папы, расставив ноги на ширине плеч, а зачем выполнил точный удар по воротам, буквально «уложив» мяч в «девятку».

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C.C.

