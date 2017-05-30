Coca-Cola инвестировала в экономику Азербайджана более $200 млн.

2017-05-30 13:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания Coca-Cola с 1994 года инвестировала в экономику Азербайджана более 200 миллионов долларов, сказал во вторник в Баку генеральный директор Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Эрдинч Гюзел на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, за этот же период налоговые отчисления компании, которая является одним из первых зарубежных инвесторов в Азербайджане, составили 200 миллионов долларов.

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