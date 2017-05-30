Во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

2017-05-30 13:32 | www.trend.az | 3

Французская полиция провела операцию по захвату исламистов, в ходе которой были задержаны шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо (юго-запад страны).

"Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.

Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков- исламистов.