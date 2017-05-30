ФК «Габала» расстался с восемью футболистами – ОФИЦИАЛЬНО

2017-05-30 13:53 | www.oxu.az | 3

Приступивший к трансферам нового сезона футбольный клуб «Габала» расстался с 8-ю футболистами.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, с сезона 2017-2018 форму «красно-черных» не наденут Даниэль Суботич, Рафаэль Сантос, Рашад Садигов, Магомед Мирзабеков, Тео Уикс, Сергей Зенев, Рашад Эюбов и Ника Квеквескири.

Спортивный клуб «Габала» выражает футболистам признательность за то, что играли в клубе, внесли вклад в завоеванные победы и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, из ушедших футболистов Рашад Садигов перешел в «Зиря», Рашад Эюбов – в «Сумгайыт», а Ника Квеквескири – в казахстанский «Тобол».

A.M.