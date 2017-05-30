Инфляция в Азербайджане в 2017 году может быть снижена до однозначного показателя

2017-05-30 13:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает реальным достижение однозначного показателя инфляции по итогам 2017 года.

Об этом во вторник сказал журналистам глава ЦБА Эльман Рустамов.

"Прогнозы международных организаций, в том числе МВФ и ВБ, по темпам изменения потребительских цен в стране являются положительными. Параллельно мы ведем и свои расчеты. Основной нашей целью является достижение однозначного показателя инфляции по итогам 2017 года", - сказал Рустамов.

По его словам, на инфляцию влияют различные факторы. "Инфляция имеет не только монетарный характер, на нее также влияют мировые цены и ряд других факторов. Этими факторами необходимо правильно управлять. В целом, мы считаем снижение уровня инфляции до однозначного показателя вполне реалистичным", - сказал Рустамов.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-апреле 2017 года в годовом исчислении выросли на 13,5 процента.

По информации Госкомстата, продовольственные товары подорожали на 17,8 процента, непродовольственные товары – 12,5 процента, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 8,7 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)