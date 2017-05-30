В Баку студенты Университета языков провели акцию протеста – ФОТО

2017-05-30 14:01 | www.oxu.az | 2

Ректор Азербайджанского университета языков Афган Абдуллаев внес ясность в вопрос в связи с недовольством студентов.

Как передает Oxu.Az, ректор сказал АПА, что по сегодняшний день в вузе проводились государственные экзамены, однако в 2016/2017 учебном году изменилась форма их проведения.

По его словам, в прошлом году Совет вуза принял соответствующее решение. Ректор отметил, что раньше студенты, завершая обучение, писали лишь отчет объемом 1,5 страницы: «Например, я проучился в университете, мне преподавал такой-то человек, мы принимали участие в таких-то предметах. Раньше не проводилась государственная аттестация в форме экзамена. Я 3 месяца назад был назначен ректором. 20 июля 2016 года Научный совет АУЯ принял решение №68, согласно которому, начиная с 2016/2017 учебного года форма итоговой аттестации была отменена и заменена на дипломную работу и государственный экзамен».

Ректор отметил, что в 52 университетах Азербайджана проводится государственный экзамен - государственная итоговая аттестация, которая имеет 2 формы: письменный госэкзамен и выпускная работа: «Здесь нет ничего необычного. Все вопросы в связи с государственным экзаменом решаются на основании утвержденных постановлением Кабинета министров № 117 от 24 июня 2010 года «Содержания и правил организации образования в бакалавриатуре» и по приказу Министерства образования. Выпускную работу пишут студенты, средний показатель успеваемости которых выше 91. Их 92 человека. В настоящее время в основном выражают недовольство студенты с плохой успеваемостью. Государственный экзамен сдают по предметам специальности, примерно по 4-5-6 предметам», - подчеркнул он.

Ректор отметил, что сегодня будет проведена встреча представителей соответствующего отдела Министерства образования со студентами: «Решение в связи с вопросом об отмене государственного экзамена рассматривается министерством, мы выполняем решения министерства».

Отметим, студенты университета выражают недовольство в связи с возвращением государственного экзамена.

12:49

В Баку студенты Азербайджанского университета языков провели акцию протеста.

Как передает Oxu.Az, причиной акции стало восстановление отмененных семь лет назад экзаменов.

И.Н.

