Джамала заступилась за оголившегося на сцене Евровидения пранкера – ВИДЕО

2017-05-30 14:10 | www.oxu.az | 3

Украинская певица Джамала в интервью изданию «Обозреватель» впервые прокомментировала инцидент со скандальным украинским блогером и пранкером Виталием Седюком, который во время ее выступления оголился на сцене «Евровидения», выскочив на сцену с австралийским флагом, передает Oxu.Az со ссылкой на rg.ru.

В прямом эфире он успел провести на сцене с голыми ягодицами около 30 секунд. Его задержали и отправили в следственный изолятор.

По словам певицы, победительницы «Евровидения - 2016», поступок Седюка шокировал ее. Она дала понять, что случившееся во время премьеры ее песни является явным «проколом охраны» и у нее «много вопросов к организаторам».

«Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они - нет», - заявила певица.

Она не склонна считать пранкера, который, по ее словам, испугался больше, чем она, одного виновным в инциденте. «Виновный есть. И не пранкер. Аваков (министр внутренних дел Украины) говорил: «Нужно посадить...», - не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы «провтыкали» и вы должны отвечать за это», - отметила Джамала.

Кстати, выяснилось, что Седюк, известный на Украине своими провокационными поступками, попал на «Евровидение» без билета.

A.C.

