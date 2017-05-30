Убийцы брата Ким Чен Ына предстали перед судом

2017-05-30 14:18 | www.oxu.az | 2

Гражданка Индонезии и гражданка Вьетнама, обвиняемые в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чон Нама, прибыли на предварительное судебное заседание по этому делу в Малайзии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает во вторник Associated Press.

28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях являются единственными обвиняемыми в убийстве Ким Чон Нама. На слушания они прибыли в сопровождении своих адвокатов и вооруженной охраны.

Женщинам грозит смертная казнь. Свою вину они отрицают.

Ким Чон Нам - сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына - был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему плеснули в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

Н.О.