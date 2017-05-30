Армянская компания намерена продавать бананы в Иран через Азербайджан

2017-05-30 14:26 | www.oxu.az | 3

Армянская компания ArmEc Trading намерена поставлять в Иран бананы через территорию Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью EADaily заявил президент ArmEc Trading Вардан Арутюнян.

Оказалось, что бананы с маркировкой ArmEc Trading уже импортируются и в Казахстан.

По словам Арутюняна, торгово-экономические связи с Эквадором сформировались и углубились именно благодаря ЕАЭС.

«Первый наш выход состоялся на рынок Казахстана, куда сегодня благодаря нашей компании импортируются эквадорские бананы. Схема такова: продукт поставляется сразу в Казахстан, но документы оформляются в Армении, и налог с прибыли поступает в армянскую казну.

Сегодня мы ведем переговоры с Ираном, огромный рынок которого нуждается в эквадорских продуктах, но из-за действующих санкций провоз товара через Армению был чреват серьезными проблемами. Однако, кажется, мы решили и эту задачу, и эквадорские бананы на иранский рынок будут поставляться из Грузии, через территорию Азербайджана, но, как и в случае с Казахстаном, налог от прибыли будет поступать в бюджет Армении», - отметил он.

Н.О.