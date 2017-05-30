Центробанк Азербайджана ожидает профицит счета текущих операций в 2017 г.

2017-05-30 13:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам первого квартала 2017 года составил 380 миллионов долларов, сказал во вторник журналистам председатель правления Центрального банка страны Эльман Рустамов.

"После двухлетнего дефицита по итогам первого квартала этого года по счету текущих операций платежного баланса мы наблюдаем профицит в объеме 380 миллионов долларов", - сказал Рустамов.

По его словам, Центробанк ожидает сохранение данной динамики в течение 2017 года.

"Учитывая нынешние цены на нефть и экспортно-импортные потоки товаров и услуг, мы ожидаем усиления тенденции формирования положительного сальдо на счете текущих операций платежного баланса", - добавил Рустамов.

Для сравнения, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал 2016 года составил 432,1 миллиона долларов.

В 2016 году дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 1,36 миллиарда долларов.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил 4,4 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель составил 6,55 миллиарда долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору на 76,3 процента покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 5,8 миллиарда долларов, который по сравнению с прошлым годом сократился на 15 процентов (1,01 миллиона долларов).

Дефицит финансового счета сократился за год на 69,4 процента, составив 2,8 миллиарда долларов (без учета долларизации этот показатель составил 2,3 миллиарда долларов).

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение 2016 года внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

Общий объем внешнеторгового оборота в 2016 году составил 22,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо внешнеторгового баланса находилось на уровне 4,2 миллиарда долларов.

За отчетный период Азербайджан провел торговые операции со 186 странами. При этом 14 процентов торгового оборота пришлись на страны СНГ, а 86 процентов - на другие государства.

Резервные активы Азербайджана по итогам 2016 года сократились на 539 миллионов долларов, тогда как в 2015 году снижение было на уровне 11,33 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)