Палата по надзору за финансовыми рынками взяла под контроль 5 проблемных банков - ОБНОВЛЕНО

2017-05-30 14:15 | www.apa.az | 3

Палата по надзору за финансовыми рынками взяла под контроль 5 банков с проблемой капитализации.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы на конференции «Экономические реформы: полученные результаты и рекомендации».

«За последние годы 11 банков были выведены из сектора. В 12 банках из 26 удалось добиться значительной капитализации. Сегодня под нашим вниманием находятся пять банков. Их программы капитализации должны быть исполнены к середине года».

Он добавил, что одним из взятых под контроль банков является Atabank. «Банк имеет проблемы с капиталом. Сейчас Atabank в процессе слияния, после завершения консолидации совокупный капитал составит 85 млн. манатов, коэффициент адекватности - 40%. Это соответствует нашим нормативам. Остальные 4 банка – мелкие, удельный вес их активов в банковской системе меньше 5%».