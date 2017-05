Юный азербайджанец покорил Кремль (ВИДЕО, ФОТО)

2017-05-30

БАКУ /Trend Life/ - Один из лучших юных пианистов Азербайджана 8-летний Джамиль Садизаде с успехом выступил в Кремле, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Джамиль Садизадее представил Бетховенский концерт для фортепьяно.

В резиденции Президента России - Большом Кремлевском дворце - прошел пятый международный музыкальный детский фестиваль «Мелодика поколений», приуроченный ко Дню защиты детей. В фестивале принимали участие дети из девяти стран, которые уже отмечены призами престижных конкурсов. Каждое их выступление сопровождалось под аккомпанемент музыкантов из Президентского оркестра России.

Международный музыкальный детский фестиваль «Мелодика поколений» является мероприятием благотворительного характера, его организатор – руководитель Президентского оркестра России Вера Крылова. С 2013 года Фестиваль традиционно проводится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и приурочен ко Дню защиты детей. На фестиваль съезжаются лучшие музыканты от 8 до 15 лет из разных стран, отбираемые на уровне министерств культуры.

По словам Веры Крыловой, участие в международном конкурсе даёт участникам возможность познакомиться с российской культурой и пообщаться на одном языке.

"Наш фестиваль не просто так назван «Мелодика поколений». Ведь мелодика - это то, как музыкант слышит мелодию. А наш фестиваль - про то, как слышит великую классику новое поколение исполнителей", – отметила Вера Крылова.



(Автор: Вугар Иманов)