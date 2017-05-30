Руфат Асланлы: «Мы предусмотрели другие пути урегулирования обязательств МБА»

2017-05-30 14:19 | www.apa.az | 3

«Ситуация с Международным банком Азербайджана находится под контролем государства».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы. По его словам, ведомство верит в одобрение кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств МБА. «Исследование рынков и их реакция показывают, что у нас есть основания быть оптимистичными. Но на случай, если кредиторы не одобрят план реструктуризации, что маловероятно, мы предусмотрели другие пути урегулирования обязательств МБА. В любом случае, будет этот план утвержден или нет, клиенты банка от этого не пострадают», - сказал Р.Асланлы.