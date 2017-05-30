Замминистра: «Мы учтем пожелания студентов АУЯ и примем завтра решение»

2017-05-30 14:42 | www.apa.az | 4

«Мы примем во внимание пожелания студентов Азербайджанского университета языков, рассмотрим вопрос и примем решение».

Как сообщает АПА, об этом заявил замминистра образования Джейхун Байрамов на встрече со студентами АУЯ. По его словам, Ученому совету будут даны рекомендации.

Заместитель министра сказал, что завтра на заседании Ученого совета в 14:00 будет принято решение, желание студентов будет принято во внимание: «В нынешней ситуации студенты – будущая интеллигенция должны согласиться с принятыми решениями, процедурами, отнестись к этому с уважением. Мы сегодня услышали много мнений. Студенты Азербайджанского университета языков всегда отличались высоким уровнем образованности».

Отметим, студенты университета выражают недовольство в связи с возвращением государственного экзамена.