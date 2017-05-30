Кинотеатр CinemaPlus организовал фестиваль «День Республики» – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-30 14:34 | www.oxu.az | 3

День Республики – национальный праздник в Азербайджане, отмечаемый ежегодно 28 мая. В этот праздник, который является одним из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, кинотеатр премиум-класса CinemaPlus организовал фестиваль.

Барабанщики, одетые в национальные костюмы, вместе с работниками сети кинотеатров CinemaPlus под звуки национальной мелодии, подтанцовывая, прошлись по фойе кинотеатра и торгового центра 28 Mall. Также шествие продолжилось по центральным местам города Баку и завершилось в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan.

Очевидцы и прохожие с большим удовольствием присоединялись к этому фестивалю, делали памятные фотографии и селфи.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

