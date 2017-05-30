Кинотеатр CinemaPlus организовал фестиваль «День Республики» – ФОТО + ВИДЕО
2017-05-30 14:34 | www.oxu.az | 3
День Республики – национальный праздник в Азербайджане, отмечаемый ежегодно 28 мая. В этот праздник, который является одним из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, кинотеатр премиум-класса CinemaPlus организовал фестиваль.
Барабанщики, одетые в национальные костюмы, вместе с работниками сети кинотеатров CinemaPlus под звуки национальной мелодии, подтанцовывая, прошлись по фойе кинотеатра и торгового центра 28 Mall. Также шествие продолжилось по центральным местам города Баку и завершилось в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan.
Очевидцы и прохожие с большим удовольствием присоединялись к этому фестивалю, делали памятные фотографии и селфи.
Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.