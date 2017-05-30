Вот таким увидел Дюссельдорф азербайджанский путешественник (ФОТО)

2017-05-30 14:18 | www.trend.az | 3

ДЮССЕЛЬДОРФ /Trend Life/ - Лучшие и секретные достопримечательности Дюссельдорфа.

Дюссельдорф 800 лет назад был рыбацкой деревушкой, а сейчас, наряду с Берлином, Франкфуртом, Гамбургом и Мюнхеном, входит в пятёрку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. Это не только столица самой населенной немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, но и место сосредоточения основных офисов многих крупных банков и компаний страны.

Находящийся на западе Германии, по обе стороны реки Рейн Дюссельдорф сильно пострадал во время Второй мировой войны, но сумел сохранить свои прекрасные средневековые памятники. Фахверковые дома, старые церкви, дворцы и крепости создают гармоничный городской пейзаж вместе с телебашней Рейнтурм и оригинальной ультрасовременной архитектурной застройкой бывшего порта Медиенхафен. И, наконец, Дюссельдорф считается городом искусства и моды, местом проведения разнообразных международных выставок.

Здесь есть несколько мест, которые в обязательном порядке посещает любой гость город. Для панорамного обзора города лучше всего посетить телебашню Рейнтурм ("Rheinturm"). Стоит вход 9 евро. На высоте 168 метров находится закрытая панорамная площадка с баром, где за чашкой кофе (3-4 евро) можно полюбоваться видами на город. набережную, Рейн. Еще выше находится крутящийся ресторан "Top 180", куда обычно попадают лишь по предварительной записи. Небольшой альтернативой башне можно считать находящийся неподалеку известный музей современного искусства К21. Огромная стеклянная крыша музея напоминает стеклянный купол, и оттуда открывается также панорама на город.

Прямо рядом с телебашней находится вторая достопримечательность города - порт Медиенхафен ("Medienhafen"). Знаменитый американский архитектор Френк Герри здесь построил три впечатляющих в буквальном смысле кривых здания, где расположены офисы компаний. Порт является излюбленным местом местной успешной богемы и дизайнеров. Здесь много хороших ресторанов и ночных баров, но небольшой трактир "Сarry" имеет уникальную особенность - здесь подают сосиски с сусальным золотом.

Далее по набережной отправляйтесь в сторону исторической части - Альтштадт ("Altstadt") и Карлштадт ("Karlstadt"). Здесь расположены основные достопримечательности города. За Альтштадтом закрепилось название самой длинной барной стойки в мире. Местные жители гордятся тем, что здесь вдоль Рейна расположено более 250 пивных, баров и ресторанов и такой концентрации заведений общепита больше нет нигде в мире. Многие туристы здесь заказывают дюссельдорфского тёмного пива "Schlussel" (3-5 евро) под рыбные блюда и гамбургеры (от 3 до 20 евро).

Самыми известными улицами здесь являются Бергер ("Berger") , Флингер ("Flinger") и Болкер ("Bolker"). Именно на них самое большое количество заведений питания на любой вкус, а недалеко находится главный символ города -- конная статуя Яна Веллема. Здесь расположены самые известные питейные заведения в Дюссельдорфе - лучшие пивные с собственными пивоварнями "Uerige" и "Shlussel".

Здесь же находится известный рынок Карлплатц ("Carlsplats"), куда обычно приходят перекусить и купить чего-то вкусненького (рыбу, овощи, фрукты, сыры, колбасы, цветы и т.д.)

Главная шоппинг-улица Дюссельдорфа называется Кёнигс Аллея ("Konigsallee") в переводе Королевская Аллея. Здесь элегантно расположились бутики самых известных и дорогих мировых брендов. По всему километровому периметру аллеи напротив торговых центров множество открытых кафе, устроенных как театральный зал, с видом, чтобы было удобно наблюдать за снующими шопоголиками.

Кстати, символом и талисманом Дюссельдорфа является так называемый радшлегер ("Radschleger") и переводится буквально как "человек, делающий колесо". Символу в 1954 году в одном из центральных площадей Бургплатц ("Burgplatz") поставлен памятник. Но с ним можно встретиться везде в Дюссельдорфе, в особенности в сувенирных магазинах.

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)