СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»

2017-05-30 14:50 | www.oxu.az | 3

Социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение о закрытии своего офиса в Киеве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источник внутри компании и участника рынка, знакомого с ситуацией.

По данным издания, часть сотрудников будет сокращена, а некоторые работники рекламных отделов могут быть переведены в московский офис.

Пресс-секретарь соцсети Евгений Красников не смог подтвердить информацию о ситуации с украинским офисом.

В четверг, 25 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали на Украине в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит». По мнению СБУ, опасность для жителей страны представляли около 800 антиукраинских сообществ и многочисленные группы с суицидальной тематикой.

Н.О.