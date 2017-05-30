Лидеры Черногории и Сан-Марино поздравили президента Азербайджана

2017-05-30 15:03 | www.apa.az | 3

Президент Черногории Филип Вуянович поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 28 Мая – Днем Республики.

Как сообщает АПА, в его письме говорится:

«Передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника – 28 Мая Дня Республики. Желаю Азербайджану устойчивого прогресса в работе, осуществляемой на благо ваших граждан.

По случаю этого знаменательного праздника хотел бы отметить, что тесные отношения, основанные на дружбе между нашими странами, характеризуются расширением сотрудничества, охватывающего взаимные интересы. Выражаю Вам глубокую признательность за большой личный вклад в развитие нашего сотрудничества.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам доброго здоровья и успехов на высшем государственном посту».

Также И. Алиева с 28 Мая – Днем Республики поздравили капитаны-регенты Республики Сан-Марино Миммы Дзаволи и Ванессы Д'Амброзио: «Хотели бы передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю образования Азербайджанской Демократической Республики, пожелания доброго здоровья Вам, благосостояния, развития и благополучия – дружественному народу Азербайджанской Республики. Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении».