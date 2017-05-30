Представители торговой палаты Милана провели в BBF обсуждение развития туризма в Азербайджане

2017-05-30 14:57 | www.oxu.az | 2

В рамках визита в Азербайджан эксперты по туристическому сектору торговой палаты Милана Сандро Ангиолини и Гилберто Зангари ознакомились с условиями в Baku Business Factory.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, менеджер по проектам BBF Рашад Мамедов ознакомил гостей с деятельностью компании, обсудил уточнение путей развития туризма в Азербайджане, связи с общественностью в регионах по туризму и усовершенствование коммуникаций. Было отмечено, что одно из направлений диверсификации экономики, на которое обращает внимание BBF, это сфера туризма.

Менеджер по связям с общественностью стартап-проекта Baku Business Factory компании OBANATUR Ильяс Фархадлы рассказал о деятельности и опыте компании. Иностранные эксперты дали советы по развитию бизнеса, обсудили расширение в будущем сотрудничества и партнерства с компаниями в сфере путешествий.

Отметим, что со стороны Сети молодых предпринимателей Азербайджана с целью изучения итальянского опыта в сельском туризме и агротуризме исполняется проект в рамках программы East INVEST 2. Основными партнерами проекта являются Ассоциация торгово-промышленных палат Европы и структура Торговой палаты Милана по промышленности, искусству и сельскому хозяйству (Formaper). Ассоциация торгово-промышленных палат Европы для выполнения программы EAST INVEST 2 подписала контракт с Еврокомиссией и ENPI под номером /2014/347-097. Основной целью программы является поддержка в развитии выгодной экономической среды и конкурентоспособности частного сектора для увеличения торгового оборота и инвестиций между странами Евросоюза и Восточного партнерства, в том числе Азербайджана. Для достижения этой цели в рамках программы выполняются проекты по развитию туристического потенциала в регионах Азербайджана.

Для развития туристического потенциала в регионах Азербайджана по различным оценочным критериям были выбраны районы внутри Шеки-Загатальского экономического региона. В рамках проекта предприниматели из Огуза, Шеки, Гаха, Загаталы, Балакяна прошли в Италии различные тренинги, изучили опыт предпринимателей в области сельского туризма и агротуризма в итальянском регионе Тоскана. Эксперты торговой палаты Милана Сандро Ангиолини и Гилберто Зангари посетили Азербайджан для оценки хозяйства и бизнес-консультирования предпринимателей, принявших участие в тренингах.

A.C.

