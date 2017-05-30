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ФИФА разрешила Алмейде играть за сборную Азербайджана

2017-05-30 15:04 | www.oxu.az | 3

ФИФА рассмотрела запрос АФФА по поводу привлечения полузащитника Ричарда Алмейды в сборную Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, в ответ на обращение ФИФА выдала АФФА полномочия решить вопрос в соответствии с существующими правилами. Руководство ассоциации довело до сведения свой положительный ответ главному тренеру национальной команды Роберту Просинечки. 

Таким образом, бразильский хавбек сможет выступать за сборную Азербайджана.

Э.А.

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