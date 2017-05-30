Геттемюллер: «НАТО не будет размещать свои войска в грузинских портах»

2017-05-30 15:09 | www.apa.az | 3

НАТО планирует обеспечивать безопасность на Черном море силами укомплектованной в Румынии многонациональной бригады, в которую войдут военные подразделения только стран альянса.

Как сообщает АПА со ссылкой на Грузия Онлайн, об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

«На этом этапе мы не планируем размещать силы НАТО в грузинских портах. Мы действительно ценим взаимоотношения с Грузией в контексте безопасности Черноморского региона в том плане, что Грузия более информирована и предоставляет альянсу информацию об этом регионе. Наше внимание обращено на усиление присутствия сил НАТО в бассейне Черного моря. Это означает, что, к примеру, Румыния возглавляет многонациональную бригаду, в которую входят военнослужащие Румынии, Болгарии, Турции и других стран членов НАТО», - сказала Р.Геттемюллер грузинской телекомпании «Рустави 2» по итогам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, прошедшей в понедельник.