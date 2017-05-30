Лицензия Standard Insurance может быть отозвана

2017-05-30 15:10 | www.oxu.az | 4

Палата надзора над финансовыми рынками (ПНФР) взяла под контроль ОАО Standard Insurance.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал журналистам председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы.

По его словам, акционеру Standard Insurance поручено урегулировать вопрос с капитализацией, разработать новую стратегию развития:

«Мы дали акционеру 1 месяц для этого. Иначе могу напомнить, что лицензия любого финансового учреждения не вечна».

У.А.

