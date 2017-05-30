Сопредседатели в начале июня совершат визит в регион

2017-05-30 15:13 | www.apa.az | 3

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в начале июня посетят Армению и оккупированный армянами нагорно-карабахский регион Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом было отмечено на совместной пресс-конференции министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером.

Визит состоится примерно через 10 дней. Сопредседатели сначала посетят Ереван, а затем Ханкенди.

Налбандян отметил, что, в ходе визита сопредседателей, если поступит предложение о возможности встреч на уровне глав МИД и президентов, будет обсужден вопрос встречи на уровне глав МИД, чтобы в будущем организовать встречу президентов.

Отметим, сопредседатели в рамках визита в регион также приедут в Баку.