AzTV подвергся критике за нарушение норм языка

2017-05-30 15:16 | www.oxu.az | 3

В речи ведущих Азербайджанского государственного телевидения обнаружен ряд нарушений норм литературного языка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции на тему «Языковая панорама телеканалов» заявила ведущий научный работник мониторингового отдела Института языковедения НАНА Назакат Газиева.

По ее словам, несмотря на ошибки, наилучшая ситуация с сохранением литературного языка наблюдается на государственном телевидении:

«В результате мониторинга были обнаружены факты по всем уровням литературного языка. На фонетическом уровне бывают проблемы с произношением согласных. Эти проблемы больше всего бывают в речи получивших образование на русском языке лиц, возникают также из-за диалекта. Серьезная проблема - это и неправильное ударение».

З.Г.

