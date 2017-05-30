Из-за недостаточности капитала пять банков в Азербайджане взяты под наблюдение регулятора (версия 2)

2017-05-30 14:55 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана взяла под наблюдение еще пять банков в связи с недостаточностью капитала, сказал во вторник глава Палаты Руфат Асланлы в ходе конференции на тему "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

"После начала процесса оздоровления банковского сектора были отозваны лицензии 11 банков. В 12 из 26 банков удалось добиться значительной капитализации. Сегодня под нашим наблюдением находятся пять банков, программы капитализации которых должны быть завершены к середине года", - сказал Асланлы.

Глава Палаты отметил, что одним из этих пяти банков является ОАО Atabank.

"У этого банка был ряд проблем с капитализацией, выплаты осуществлялись с задержками. Но банк сейчас находится в процессе консолидации, и после завершения этого процесса его уставный капитал составит около 85 миллионов манатов, а коэффициент адекватности капитала - около 40 процентов, что значительно превышает наши требования. Остальные четыре банка достаточно маленькие - их активы составляют около пяти процентов от совокупных активов всего банковского сектора Азербайджана. Думаю, что в ближайшее время их капитализация также будет завершена", - сказал Асланлы, не назвав остальные банки.

Об объединении Atabank и Caspian Development Bank стало известно 18 апреля 2017 года. Как сообщалось, Caspian Development Bank будет реорганизован и ликвидирован, а его активы будут переданы Atabank. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

Основным акционером Caspian Development Bank является Synergy Group, с апреля холдинг также является владельцем Atabank, который раньше принадлежал AtaHolding (76 процентов акций) и частным лицам (26 процентов).

Асланлы отметил, что в результате капитализации банковский сектор Азербайджана, за исключением Международного банка Азербайджана, добился положительных показателей.

"На сегодня банки в целом соблюдают требования к адекватности капитала. Но мы должны учитывать, что если банки возобновят активное кредитование и таким образом увеличат объем рискованных активов, то, по нашим расчетам, возникнет необходимость в дополнительной капитализации", - сказал Асланлы.

Совокупный объем капитала банковского сектора Азербайджана по итогам первого квартала 2017 года составил почти 2,76 миллиарда манатов. Согласно данным Палаты, в течение квартала совокупный объем капитала банков вырос на 44,6 процента.

Совокупные активы сектора к концу марта составили 29,98 миллиарда манатов против 31,44 миллиарда манатов на конец прошлого года.

Кредитный портфель банков достиг 15,053 миллиарда манатов по итогам января-марта 2017 года, тогда как к концу прошлого года этот показатель составлял 15,94 миллиарда манатов. Объем резервов, созданных для погашения возможных убытков по выданным кредитам, вырос в течение квартала на 1,96 процента, составив 1,73 миллиарда манатов.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 30 мая составляет 1,7020 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)