Ким Чен Ын пообещал «новые подарки для американцев»

2017-05-30 15:22 | www.oxu.az | 3

После очередного успешного запуска баллистической ракеты глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что новость об испытаниях «заставит янки беспокоиться, а южнокорейские преступные марионетки будут ещё более подавлены».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, северокорейского лидера процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем «янки получат более крупные подарки» в ответ на свои военные провокации.

Отметим, что в ночь на понедельник, 29 мая, КНДР осуществила уже третий за май запуск баллистической ракеты. Ракета класса «Скад», пущенная из окрестностей портового города Вонсан на северо-востоке страны, пролетела около 450 километров.

Н.О.