Мехрибан Алиева на церемонии закладки фундамента жилого комплекса

2017-05-30 15:27 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 30 мая, в северо-восточной части поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

Как передает Oxu.Az, в церемонии приняла участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент заложила фундамент комплекса и произнесла речь.

Затем выступили вице-премьер Али Гасанов, руководитель проекта компании «Паша Иншаат» Кямиль Алиев, вынужденная переселенка из Шушинского района Вясиля Халилова.

А.М.

