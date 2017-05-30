Эльман Рустамов: Угрозы для стабильности курса азербайджанского маната нет (версия 2)

2017-05-30 15:16 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года азербайджанский манат укрепился на четыре процента, сказал во вторник председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов в ходе конференции на тему "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, с момента достижения своего самого наихудшего показателя манат укрепился на 11 процентов, и в настоящее время угрозы для стабильности курса маната нет.

"Мы не видим значительных рисков для курса маната до конца 2017 года. Я бы даже сказал, что сейчас риски укрепления маната значительно выше рисков удешевления", - сказал Рустамов

По его словам, в течение пяти месяцев в Азербайджане действует режим полностью плавающего курса, и за это время Центробанк не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната.

"Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Это привело к значительному удешевлению маната. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался. Сегодня валютный рынок - это не рынок спроса, а рынок предложения. Есть давление в сторону укрепления маната. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе может создать проблемы для платежного баланса, учитывая нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта", - отметил глава Центрального банка.

Центральный банк Азербайджана полностью перешел на режим плавающего курса с 12 января 2017 года. После этого манат за короткий промежуток времени подешевел по отношению к мировым валютам на 10-15 процентов. Но затем курс начал стабилизироваться и с начала февраля (самый низкий курс маната с начала года) укрепился на 9-12 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)