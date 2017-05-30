Kapital Bank провел ряд мероприятий для детей

2017-05-30 15:35 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось ранее, в канун 1 июня – Международного дня защиты детей, Kapital Bank провел социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» («Nağıllara səyahət»).

В рамках проекта в ряде городов страны были бесплатно показаны театральные спектакли для детей. Видеоролик, подготовленный во время мероприятий, и фотоотчет опубликован на официальной Facebook-странице банка - www.facebook.com/kapitalbank.

Kapital Bank традиционно каждый год отмечает Международный день защиты детей. И в этом году в рамках праздничных мероприятий около 4000 детишек бесплатно посетили театральные представления в различных городах республики. Дети с удовольствием принимали участие в интересных конкурсах и получали подарки.

Kapital Bank выражает признательность министерству образования и радио ASAN за поддержку в проведении мероприятий», - отметила, директор департамента Маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что в рамках акции в Шекинском государственном драматическом театре для детей был продемонстрирован спектакль «Калила и Димна», в Государственном драматическом театре в Гяндже спектакль «Тык-тык ханум», в Лянкяранском государственном драматическом театре «День рождения Джейрана», а в Государственном кукольном театре имени Абдулла Шаига спектакль «Тык-тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиалах и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.