Изобретен новый вид общественного транспорта – ВИДЕО

2017-05-30 15:42 | www.oxu.az | 2

Инновационная компания бизнесмена Илона Маска The Boring Company представила концепт подземного автобуса, который будет перевозить пассажиров по тоннелю под Лос-Анджелесом.

Как передает Oxu.Az, эскизы нового вида транспорта компания опубликовала на своем сайте.

В сообщении отмечается, что подземная система тоннелей будет состоять из 30 уровней.Автобус будет перемещаться по рельсам, салон будет оборудован сидячими местами для пассажиров.

Корпус автобуса состоит из крупных стеклянных панелей.

На профильной выставке в Ванкувере Илон Маск представил концепт подземного общественного транспорта, разработанный для Лос-Анджелеса. Новый вид транспорта сможет развивать скорость движения около 200 км/час.

Н.О.