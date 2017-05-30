Центробанк может понизить учетную ставку

2017-05-30 15:49 | www.oxu.az | 3

«Основным трендом процентных ставок являются инфляционные ожидания. По сравнению с четырьмя месяцами прошлого года инфляция находится на низком уровне».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По словам Э.Рустамова, мониторинг в мае показал снижение инфляции:

«В такой ситуации приобретает актуальность вопрос снижения, некоторого смягчения процентных ставок. В середине июня состоится заседание Центробанка, на котором этот вопрос станет основной темой для обсуждений».

Отметим, что с 14 сентября 2016 года учетная ставка в Азербайджане составляет 15%.

У.А.

